Lomo al pulque con guarnición de plátano macho Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Lomo de cerdo cocido en pulque hasta que queda bien suave, y servido con plátanos machos dorados. Una receta casera muy fácil de preparar. Ingredientes 750 gramos de lomo de cerdo

3 tazas de pulque

1 hoja de laurel

Sal al gusto

3 cucharadas de aceite

2 plátanos machos

1. Coloca el lomo de cerdo en una olla mediana. Agrega el pulque y suficiente agua como para mantenerlo cubierto durante su cocción. Añade el laurel y sal al gusto. Calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir, luego reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que esté suave, aproximadamente una hora. 2. Mientras, calienta el aceite a fuego medio-alto. Pela los plátanos y corta a la mitad, a lo largo. Espolvorea con harina y fríe en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. escurre el exceso de grasa sobre toallas de papel. Sazona con sal. 3. Cuando el lomo se haya cocido, corta en rebanadas y sirve cada porción acompañada de una mitad de plátano.

