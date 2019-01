Lomo a la cerveza Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Lomo de cerdo cocido a fuego lento en cerveza clara y sazonado con sal y pimienta. Una receta fácil de preparar. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo

Sal y pimienta al gusto

2 cucharadas de harina de trigo

3 cucharadas de aceite

1 botella (355 mililitros) de cerveza clara

1 hoja de laurel

2 dientes de ajo Cómo hacerlo 1. Sazona el lomo de cerdo con sal y pimienta. Cubre con harina. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe la carne hasta que se haya dorado por todos lados, entre 8 y 10 minutos. 3. Escurre el exceso de grasa del sartén y reduce el fuego a bajo. Vierte la cerveza sobre el lomo y agrega el laurel y ajo; cocina sin tapar hasta que empiece a hervir. Tapa y cocina hasta que la carne se haya cocido completamente, aproximadamente 1 hora. Revisa de vez en cuando y, si es necesario, agrega un poco de cerveza. 4. Saca el lomo de la salsa y corta en rebanadas delgadas. Sirve y baña con la salsa de cerveza. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.