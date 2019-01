Lomo relleno a la naranja Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 55 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Lomo de cerdo cubierto de mostaza, relleno de cebolla y rajas de jalapeño, y cocido lentamente en jugo de naranja fresco. Ingredientes 1 kilo de lomo de cerdo, abierto en forma de mariposa

2 cucharadas de mostaza

Sal y pimienta, al gusto

2 cebollas, cortadas en uñas

3 chiles jalapeños frescos, cortados en rajas

2 cucharadas de aceite

1 kilo de naranja, su jugo Cómo hacerlo 1. Unta ambos lados del lomo con la mostaza, salpimienta y acomoda la cebolla y jalapeño sobre el lomo. Enrolla y amarra varias veces con hilaza. 2. Calienta el aceite en una cacerola extendida a fuego medio-alto. Fríe el lomo relleno, volteando varias veces, hasta que se haya dorado uniformemente. 3. Vierte el jugo de naranja sobre el lomo sellado, reduce el fuego a bajo y tapa. Cocina a fuego lento hasta que el lomo se haya cocido completamente, aproximadamente 45 minutos. Deja reposar durante por lo menos 15 minutos antes de cortar. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.