Pierna de cerdo borracha Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Trozos de pierna de cerdo guisados en una salsa de pulque con chile chipotle y jitomates asados. Acompaña con frijoles refritos. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 kilo de pierna de cerdo, cortada en cubos

Sal y pimienta, al agusto

1 litro de pulque

1/2 kilo de jitomates

1 lata (105 gramos) de chiles chipotles adobados

1/2 cebolla

Calienta el aceite en una cazuela de barro a fuego medio. Salpimienta la pierna de cerdo y fríe en el aceite caliente, hasta que se haya dorado por todos lados. Reduce el fuego a bajo y agrega el pulque con mucho cuidado. Tapa y cocina durante 40 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates en un comal a fuego medio, volteando varias veces, hasta que su piel se haya quemado uniformemente. Pela y licua junto con la cebolla, ajo, chipotles y sal. 3. Pasados los 40 minutos de cocción de la carne, vierte sobre ésta la salsa de jitomate, y mezcla bien. Tapa de nuevo y cocina hasta que la carne se haya cocido completamente, aproximadamente 10 minutos más.

