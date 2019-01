Lomo en salsa picante de cacahuate Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Lomo de cerdo al horno en una salsa picante de cacahuate con chile de árbol y un toque de jugo de limón. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 kilo de lomo de cerdo

Sal, al gusto

1 pizca de comino

1 cucharada de aceite 5 chiles de árbol, o al gusto

1 taza de cacahuates tostados

1 taza de agua

2 limones, su jugo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa con mantequilla un refractario o molde para hornear. Coloca el lomo entero dentro del refractario y sazona con sal y comino. Hornea durante 1 hora. Saca el lomo del horno, pero deja el horno encendido. Deja reposar 10 minutos. 2. Saca el lomo del horno, pero deja el horno encendido. Deja reposar 10 minutos, luego rebana con un cuchillo muy filoso, procurando cortar las rebanadas lo más delgadas posible. Regresa las rebanadas al refractario. 3. Calienta el aceite en un sartén pequeño a fuego medio-bajo. Fríe los chiles de árbol hasta que se hayan dorado ligeramente, procurando que no se quemen. Licua junto con los cacahuates, agua, jugo de limón y sal, hasta tener una salsa homogénea. 4. Vierte la salsa de cacahuate sobre las rebanadas de lomo en el refractario y regresa al horno. Hornea durante 10 minutos más, hasta que la salsa se haya calentado. Sirve inmediatamente.

