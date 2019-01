Puré de papa Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Puré de papa casero fácil y rápido con el toque perfecto de mantequilla y yemas de huevo. Muy sabroso. Ingredientes 1 kilo de papas, peladas y cuarteadas

Sal, al gusto

1 barrita (90 gramos) de mantequilla

4 yemas de huevo Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo con sal, hasta que estén muy suaves y puedas picarlas fácilmente con un tenedor, entre 15 y 20 minutos. 2. Escurre las papas cocidas y coloca dentro de un tazón. Agrega la mantequilla y las yemas de huevo. Bate con batidora eléctrica a velocidad alta, hasta que se hayan integrado perfectamente. (Si el puré esta demasiado espeso, agrega un chorrito de sal).

