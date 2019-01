Lomo de cerdo en crema de cátsup Tiempo Total 1 H 30 Min Tiempo Activo 1 H 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Lomo de cerdo cocido al horno en una mezcla de salsa cátsup con crema y caldo de pollo. Una receta sencilla pero sabrosa. Ingredientes 5 dientes de ajo

1 cebolla pequeña

1 cucharada de sal

1 kilo de lomo de cerdo

1 1/2 de caldo de pollo

1 taza de crema

1 botella (390 gramos) de salsa cátsup Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 225 °C. Engrasa el molde refractario con un poco de aceite. 2. Coloca el lomo dentro del refractario engrasado. Licúa los dientes de ajo junto con la cebolla 1/2 taza de caldo de pollo y 1/2 cucharada de sal, hasta tener una consistencia homogénea. Vierte la salsa sobre el lomo y hornea en el horno precalentado durante

30 minutos. 3. Reduce la temperatura del horno a 200 ºC y vierte sobre el horno 1 taza de caldo caliente. Hornea otros 20 minutos más. 4. Mezcla la crema con la salsa cátsup y el resto de la sal. Vierte sobre el lomo y hornea durante 30 minutos más, o hasta que se haya cocido completamente. Retira del horno, cubre con papel aluminio y deja reposar durante 15 minutos antes de rebanar y servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.