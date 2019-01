Tortitas de carne y xoconostle Tiempo Total 25 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 2 Tortitas de carne molida de res y xoconostle picado, guisadas en mole listo para servir. Acompaña con arroz blanco. Ingredientes 250 gramos de carne molida de res

3 xoconostles, pelados y picados

Sal al gusto

1 pizca de pimienta

2 huevos

1 cucharada de aceite

1. Mezcla la carne con los xoconostles y sazona con sal y pimienta. Forma 6 tortitas pequeñas. 2. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. 3. Bate los huevos. Sumerge las tortitas en el huevo batido. 4. Fríe las tortitas en el aceite caliente, volteando una vez, hasta que se hayan dorado ligeramente. Agrega el mole y cocina a fuego bajo hasta que los sabores se hayan integrado y las tortitas se hayan cocido completamente.

