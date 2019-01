Croquetas de coliflor Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Ramitos de coliflor rellenos de queso, capeados y fritos en aceite caliente. Estas croquetas se sirven bañadas en una salsa de jitomate caliente. Ingredientes Croquetas Sal, al gusto

2 hojas de laurel

1 coliflor, cortada en ramitos

2 huevos, separados

1/2 taza de aceite, para freír

1/2 taza de queso manchego o adobera, en tiras delgadas y cortas

1/2 taza de harina Salsa 1/2 kilo de jitomates

1/4 taza de puré de tomate

1 pizca de tomillo seco

1 pizca de mejorana

Sal, al gusto

Hierve abundante agua en una olla grande a fuego alto. Agrega sal y hojas de laurel. Cuando el agua empiece a hervir, agrega los ramitos de coliflor y cuécelos durante 3 minutos. Escurre inmediatamente y deja enfriar. 2. Bate las claras de huevo en un tazón, hasta que formen picos firmes. Añade las yemas y bate hasta integrar. 3. Calienta 1/2 taza de aceite en un sartén a fuego medio. 4. Inserta las tiras de queso en los ramitos, revuélcalos en harina y sumérgelos en el huevo batido. Fríe en el aceite hasta que se hayan dorado uniformemente. Escurre sobre toallas de papel. Croquetas 6. Cuece los jitomates en agua hirviendo hasta que su piel empiece a desprenderse. Pela y licua junto con el puré de tomate, tomillo, mejorana y sal. 7. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio-bajo. Vierte la salsa anterior y fríe durante un par de minutos, hasta que se hayan dorado uniformemente. 8. Sirve las croquetas de coliflor y baña con la salsa de jitomate caliente. Salsa

