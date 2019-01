Croquetas de huevo y salsa blanca Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una mezcla de huevos duros picados y salsa blanca con perejil y cebolla. Estas croquetas se empanizan antes de freírse en aceite caliente. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de cebolla picada

1 cucharada de perejil picado

1/4 taza de harina

1 taza de leche caliente

Sal y pimienta, al gusto 1 pizca de nuez moscada

6 huevos cocidos duros, picados finamente

2 huevos crudos, ligeramente batidos

1 taza de pan molido

1. Calienta la mantequilla en un sartén a fuego medio. Agrega la cebolla y el perejil, y fríe durante 2 minutos. Espolvorea con la harina y cocina, moviendo constantemente, hasta que la harina se haya dorado ligeramente. Vierte poco a poco la leche, sin dejar de mover para evitar que se formen grumos. Sazona con sal, pimienta y nuez moscada. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 7 minutos, sin dejar de mover. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Agrega los huevos cocidos a la salsa blanca ya fría y mezcla hasta integrar perfectamente. Forma con tus manos las croquetas según el tamaño deseado. Sumerge una por una en el huevo batido y cubre con pan molido. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Fríe las croquetas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 1 minuto por lado.

