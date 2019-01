Tortitas de arroz con queso Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Tortitas de polvo de arroz tostado con huevo y queso Cotija, en una salsa de jitomate con dos chiles. Ingredientes 1 taza 1 taza de arroz

4 jitomates

1 chile ancho grande

1 chilacate grande

3 dientes de ajo

1 cucharada de aceite 1 litro de agua

1 ramita de epazote

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

6 huevos, separados

300 gramos de queso Cotija, desmoronado

1. Calienta un sartén grande o comal a fuego medio. Agrega el arroz y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya tostado uniformemente, aproximadamente 5 minutos. Procura utilizar una malla de alambre porque el arroz puede brincar y reventar durante el proceso. Deja enfriar un poco y muele en el procesador de alimentos o licuadora, hasta pulverizar. 2. Cuece los jitomates en agua hirviendo junto con los chiles, hasta que estén suaves. Pela los jitomates, retira las semillas de los chiles y licua los tres ingredientes junto con el ajo. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego medio-bajo. Vierte la salsa de jitomate y fríe durante 5 minutos. Agrega el agua y el epazote, y sazona con el consomé de pollo. Tapa y cocina a fuego bajo mientras preparas las tortitas. 4. Bate las claras hasta que formen picos firmes. Agrega las yemas y bate hasta integrar. Envuelve el queso y el arroz pulverizado. 5. Calienta el resto del aceite en un sartén a fuego medio-alto. Toma porciones del tamaño de 1 cuchara sopera copeteada y colócalas en el aceite caliente. Fríe hasta que se hayan dorado uniformemente. Escurre sobre toallas de papel. 6. Pon las tortitas doradas en la salsa de jitomate y cocina hasta que estén suaves y bien cocidas.

