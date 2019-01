Palomitas de microondas Tiempo Total 5 Min Tiempo Activo 3 Min Tiempo Prep 2 Min Porciones 3 Simplemente palomitas con una cantidad mínima de aceite y un poco de sal. Fáciles de preparar y bajas en grasa. Ingredientes ½ taza de maíz palomero

1 cucharadita de aceite vegetal

½ cucharadita de sal o al gusto Cómo hacerlo 1. En una taza o tazón pequeño, mezcla los granos de maíz con el aceite. Vierte el maíz con aceite en una bolsa grande de papel y sazona con la sal. Agita todo para mezclar. Dobla la parte superior de la bolsa dos veces a fin de sellar los ingredientes. 2. Coloca la bolsa dentro del microondas y cocina a la temperatura más alta entre 2.5 y 3 minutos o hasta que el maíz empiece a reventar en pausas de 2. Abre la bolsa con mucho cuidado para evitar que el vapor te queme y vierte las palomitas en un tazón. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

