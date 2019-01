Caldo de albóndigas estilo Colima Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Deliciosas y sencillas albóndigas de carne de res en un caldo con papas, zanahorias y chiles verdes. Desde Colima hasta tu mesa. Ingredientes 1/4 taza de arroz, remojado durante 1 hora

1 taza de tomates verdes picados

1 diente de ajo grande

Sal y pimienta, al gusto

1/2 kilo de carne molida de res

1/4 taza de migajas de pan (ver nota)

2 huevos

1 cucharada de aceite 1 cebolla pequeña, picada

1 jitomate grande, picado

1 1/2 litros de agua o caldo de pollo

2 papas, peladas y en cubitos

2 zanahorias, peladas y en cubitos

3 ramitas de hierbabuena fresca

3 chiles verdes o al gusto Cómo hacerlo 1. Machaca el arroz remojado en un molcajete junto con los tomates verdes, sal y pimienta hasta obtener una pasta. Si no tienes molcajete, muele estos ingredientes en la licuadora o procesador de alimentos. 2. Vierte la pasta anterior dentro de un recipiente, agrega la carne, migajas de pan y huevos. Revuelve todo muy bien con tus manos hasta tener una mezcla homogénea. Forma las albóndigas del tamaño deseado y colócalas sobre una charola. 3. Calienta el aceite en una olla a fuego medio y sofríe la cebolla hasta que se vea transparente, aproximadamente 3 minutos. Luego agrega el jitomate y sofríe durante 5 minutos más. 4. Añade el agua o caldo de pollo, sube el fuego a medio-alto y deja que empiece a hervir. Incorpora las albóndigas, sumergiéndolas una por una con la ayuda de un cucharón para evitar que el líquido hirviendo salpique. Agrega las papas y las zanahorias y sazona con sal. Deja que todo empiece a hervir de nuevo, reduce el fuego a bajo y tapa; cocina durante 10 minutos. 5. Destapa, agrega la hierbabuena y los chiles. Cocina durante 5 minutos más. 6. Sirve con tortillas calientitas y chiles en vinagre. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.