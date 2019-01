Frijoles con chorizo y queso Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 16 Frijoles refritos en manteca con chorizo, queso añejo o Cotija y chiles mirasol dorados. El platillo indispensable de todas las fiestas. Ingredientes 4 chiles mirasol, sin semillas

250 gramo de manteca de cerdo natural (sin hidrogenar)

250 gramos de chorizo, desmenuzado

1 kilo de frijoles, cocidos y escurridos

1. Calienta la manteca en una cazuela grande a fuego medio. Fríe los chiles hasta que se hayan dorado, cuidando que no se quemen. Retira de la cazuela y reserva. 2. Fríe el chorizo en la misma manteca. Agrega los frijoles y cocina durante unos minutos, hasta que empiecen a hervir. Reduce el fuego a bajo y machaca los frijoles hasta molerlos lo mejor posible. Revuelve con cuidado hasta integrar muy bien la manteca. 3. Desbarata con tus dedos los chiles dorados y agrégalos a los frijoles. Incorpora el queso. Mezcla muy bien y cocina durante 10 minutos más, moviendo para que no se pegue, hasta que los sabores se hayan integrado.

