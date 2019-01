Mi fetuccini carbonara Average Ratings from Allrecipes Mexico (4) Tiempo Total 22 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Un platillo fácil al nivel de los mejores restaurantes intalianos. Este fetuccini a la carbonara es el favorito de la familia. Ingredientes 8 rebanadas de tocino

450 gramos de fetuccini

4 huevos

½ taza de queso parmesano fresco rallado

1¼ taza de crema

1. Corta el tocino en trozos. Fríe en un sartén a fuego medio hasta que se haya dorado completamente. Retira y escurre con toallas papel. 2. Hierve suficiente agua en una olla grande. Agrega un chorrito de aceite de oliva y una pizca de sal. Cocina el fetuccini entre 9 y 10 minutos, o al dente. Escurre el agua y regresa la pasta a la olla para mantenerla caliente. 3. Bate los huevos junto con el queso y la crema en un tazón. Despues de batir, agrega el tocino. Vierte sobre la pasta en la olla y revuelve cuidadosamente con pinzas. 4. Coloca la pasta carbonara en un sartén y cocina a fuego muy lento de 1 a 2 minutos o hasta que espese un poco. No lo calientes demasiado porque se puede cuajar el huevo. Sazona con pimienta y sirve.

