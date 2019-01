Anillos de cebolla Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Anillos de cebolla desflemados en vinagre, capeados y fritos en aceite caliente hasta que quedan dorados y crujientes. Ingredientes 1 litro de aceite para freír

2 cebollas grandes

1 taza de vinagre

1 taza de harina

1 huevo, ligeramente batido 1/2 taza de leche

1 cucharada de polvo para hornear

1 cucharadita de azúcar

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola profunda a fuego medio-alto, hasta alcanzar una temperatura de 185 °C. 2. Corta las cebollas en rebanadas gruesas y remoja en vinagre durante 5 minutos. 3. Mientras, mezcla la harina con el huevo, leche, polvo para hornear, azúcar y sal, hasta formar un atole espeso. 4. Escurre muy bien las rebanadas de cebolla, sepáralas en anillos y pasa por la mezcla anterior. Fríe en el aceite caliente hasta que se hayan dorado, aproximadamente 3 minutos. Escurre sobre toallas de papel.

