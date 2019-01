Champiñones en salsa de chile pasilla Tiempo Total 58 Min Tiempo Activo 18 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Champiñones enteros guisados en una salsa de jitomate con chile pasilla y un toque de ajo, con epazote. Ingredientes 2 chiles pasilla, desvenados

2 jitomates

2 dientes de ajo sin pelar

1 cucharada de aceite

Sal y pimienta, al gusto

1/2 kilo de champiñones enteros, limpios

1 rama de epazote Cómo hacerlo 1. Tuesta los chiles en un sartén pequeño hasta que se vean ligeramente dorados. Remójalos en agua caliente hasta que estén suaves, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, asa los jitomate y el ajo, hasta que su cáscara se haya quemado. Pela jitomates y dientes de ajo, y licua junto con los chiles ya suaves. 3. Calienta el aceite en un sartén o cacerola a fuego medio. Agrega la salsa anterior y sazona con sal y pimienta. Fríe durante 3 o 4 minutos. Agrega los champiñones y la rama de epazote, mezcla bien y cocina durante 15 minutos o hasta que los champiñones estén suaves. Rectifica la sazón y sirve. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.