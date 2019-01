Champiñones con rajas al limón Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Rebanadas de champiñones y rajas de chiles poblanos salteadas en mantequilla y sazonadas con jugo de limón. Sirve como guarnición de pollo asado o chuletas de cerdo. Ingredientes 1 kilo de champiñones frescos, rebanados

150 gramos de mantequilla sin sal

10 cebollitas cambray, con parte de su rabo

3 cucharadas de caldo de pollo en polvo

4 chiles poblanos, asados, pelados, desvenados y en rajas

1/4 taza de jugo de limón

1. Derrite la mantequilla en una cacerola grande a fuego medio. Agrega las cebollitas cambray y sofríe hasta que se vean transparentes. Incorpora los champiñones y cocina, moviendo constantemente, durante 10 minutos. 2. Añade las rajas de chile poblano y sazona con el consomé de pollo. Reduce el fuego a bajo y cocina durante 10 minutos más o hasta que los champiñones estén bien cocidos. 3. Retira del fuego, rocía con el jugo de limón y espolvorea con el perejil. Mezcla bien y sirve.

