Salpicón fresco de pollo Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Carne deshebrada de pollo con lechuga, cilantro y rábanos; sazonada con jugo de limón y aceite de girasol. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

1 cebolla, cortada parcialmente en cruz

3 dientes de ajo

Sal de grano, al gusto

1/2 cucharadita de mejorana seca molida

1/4 cucharadita de pimienta negra molida 1 puño de cilantro, picado

1 cebolla mediana, rebanada en medias lunas delgadas

1/2 lechuga romana, rebanada finamente

1 o 2 rábanos largos, cortados en rebanadas delgadas

1 cucharada de aceite de girasol

1. Coloca el pollo en una olla y cubre con agua. Agrega 1 cebolla cortada en cruz, ajo y sal de grano. Hierve a fuego alto, reduce el fuego a bajo y cocina hasta que la carne del pollo esté suave, aproximadamente 30 minutos. Deja enfriar un poco y deshebra finamente. 2. Coloca el pollo desmenuzado en un tazón o ensaladera. Agrega la mejorana, pimienta, cilantro, cebolla rebanada, lechuga y rábanos. Mezcla aparte el aceite con el jugo de limón, y vierte sobre el salpicón. Sazona con sal. 3. Sirve en frío. Acompaña con tostadas y aguacate.

