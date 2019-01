Ensalada de garbanzo y ejote Tiempo Total 2 H 20 Min Tiempo Activo 2 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Garbanzos, ejotes y betabel, sobre una cama de lechugas mixtas y bañados con jocoque. Un poco laboriosa, pero muy buena. Ingredientes 1 taza de garbanzos, remojados

1 1/2 tazas de ejotes cocido

1 betabel grande, pelado y rallado, cocido durante 3 minutos

1/2 taza de rábanos rebanados

4 cebollitas cambray, rebanadas

1/2 taza de hojas de perejil 1/4 taza de aceite de oliva

6 cucharadas de vinagre blanco

Sal y pimienta, al gusto

2 tazas de lechuga mixta

1 taza de jocoque

1. Cuece los garbanzos en agua hirviendo hasta que estén suaves, aproximadamente 2 horas. Escurre y deja enfriar. 2. Corta los extremos de los ejotes y cuécelos en agua hirviendo con sal hasta que estén suaves, aproximadamente 10 minutos. Retira del agua hirviendo y agrega el betabel rallado. Hierve durante 3 minutos y vierte sobre un colador para escurrir bien. 3. Coloca los garbanzos, ejotes, rábanos, cebollitas cambray y perejil en un tazón. 4. Mezcla aparte el aceite con el vinagre blanco, sal y pimienta, hasta emulsionar. Vierte sobre los garbanzos y las verduras, y deja reposar durante 10 minutos. 5. Para servir, coloca en cada plato 1/2 taza de lechuga mixta. Agrega encima una cuarta parte de las verduras aderezadas y cubre con una porción de betabel rallado. Baña con jocoque y espolvorea con ajonjolí tostado.

