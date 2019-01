Salpicón de atún Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Atún desmenuzado y seis diferentes tipos de verduras, en una salsa de jitomate con salsa picante de botella. Ingredientes 1 chayote, pelado

1 papa, pelada

1 zanahoria, pelada

1 calabacita

Sal, al gusto

1/2 taza de ejotes, picados

1/2 taza de chícharos 4 jitomates

1 o 2 cucharadas de salsa picante de botella

1 pizca de orégano seco

1 pizca de tomillo

2 cucharadas de mantequilla

2 cucharadas de mantequilla

3 latas (140 gramos cada una) de atún, escurrido y desmenuzado Cómo hacerlo 1. Coloca el chayote, papa, zanahoria y calabacita en una olla con agua hirviendo con sal. Hierve a fuego alto, retirando las verduras conforme se vayan cociendo, aproximadamente 5 minutos para la calabacita, 10 para la zanahoria, 25 para la papa y 35 para el chayote. Corta las verduras en cubos pequeños y coloca dentro de un recipiente. 2. Hierve agua con sal en una olla mediana. Agrega los ejotes y cuece durante 5 minutos. Retira de la olla y coloca dentro del recipiente las verduras picadas. 3. Hierve los chícharos en la misma olla durante 3 minutos. Retira y mezcla con el resto de las verduras. 4. Por último hierve los jitomates hasta que su piel empiece a desprenderse, aproximadamente 8 minutos. Pela y licua junto con la salsa picante, orégano, tomillo y un poco de sal. Reserva. 5. Calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio. Agrega el atún y cocina, moviendo constantemente, durante 5 minutos. Incorpora las verduras y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que se hayan calentado. Vierte sobre el guiso la salsa de jitomate. 6. Deja que todo hierva junto a fuego moderado durante 10 minutos.

