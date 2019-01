Sopes de frijoles con chorizo Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Sopes caseros con frijoles fritos, chorizo dorado, lechuga y queso. Un antojito para disfrutarse entre familia y amigos. Ingredientes 250 gramos de masa de maíz blanco

Sal, al gusto

1/2 taza + 1 cucharadita de aceite de maíz

3 cucharadas de cebolla picada

1 bola de chorizo, desmenuzado

1 taza de frijoles cocidos y molidos

1 taza de lechuga romana, finamente picada

1. Calienta un comal a fuego medio-alto. 2. Coloca la masa en un tazón y agrega sal. Amasa agregando poco a poco la cantidad necesaria de agua como para tener una masa manejable que no se pegue ni en el tazón ni en tus manos. Forma 12 gorditas y cocina en el comal caliente, volteando 2 veces, hasta que se hayan cocido. Pellizca las orillas con tus dedos para formar un borde. 3. Calienta 1/2 taza de aceite en un sartén grande a fuego medio-alto. Fríe los sopes hasta que se hayan dorado ligeramente. Escurre el exceso de grasa sobre toallas de papel. 4. Calienta 1 cucharadita de aceite en un sartén pequeño. Agrega la cebolla y sofríe hasta que se vea transparente. Incorpora el chorizo y fríe hasta que se haya dorado. Retira del sartén y elimina el exceso de grasa. Añade los frijoles al mismo sartén y cocina, moviendo constantemente, hasta que se hayan calentado. 5. Unta los frijoles sobre los sopes y agrega encima el chorizo. Adorna con lechuga y queso.

