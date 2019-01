Pollo en salsa picante de cacahuate Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Piernas de pollo con muslo bañadas en una salsa ligeramente picante de cacahuate con chiles ancho y mirasol. Ingredientes Pollo 6 piernas de pollo con muslo

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

1 ramita de orégano

Sal, al gusto Salsa 3 cucharadas de manteca de cerdo

1/2 bolillo, rebanado

1 cebolla, rebanada

5 jitomates, partidos en 4

1 chile ancho desvenado, sin semillas

1 chile mirasol, sin semillas

200 gramos de cacahuates pelados

1 taza de caldo de pollo

2 cubos de consomé de pollo

4 triangulitos de chocolate de mesa

40 gramos de totopos de maíz

Coloca las piezas de pollo en una olla y cubre con agua. Agrega 1 trozo de cebolla, ajo, orégano y sal al gusto. Cuece a fuego alto hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 20 minutos. 2. Aparte, calienta la manteca de cerdo en una cacerola a fuego medio. Fríe por separado y en el orden indicado los siguientes ingredientes: chiles anchos y mirasol, cacahuates, bolillo, cebolla y, por último, jitomate. Licua todos estos ingredientes fritos junto con el caldo de pollo, cubos de consomé, chocolate y totopos, hasta tener una salsa homogénea. 3. Cuela la salsa dentro de la cacerola en que freíste los ingredientes y cocina a fuego lento, sin dejar de mover, hasta que haya hervido 5 minutos. Rectifica el sazón y, si es necesario, agrega sal.

