Pollo al chipotle y vino blanco Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Piezas de pollo empanizadas y fritas, bañadas en una deliciosa salsa de chile chipotle con vino blanco. Ingredientes 6 piezas de pollo

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo enteros

1 hoja de laurel

Sal y pimienta, al gusto

2 huevos, batidos

1 taza de hojuelas de maíz trituradas 1/2 taza de harina

1/4 taza + 1 cucharada de aceite

1 taza de cebolla picada

2 ajos, finamente picados

2 chiles chipotles adobados, picados

1 cucharada de mejorana molida

1. Coloca las piezas de pollo, 1 trozo de cebolla y dientes de ajo enteros en una olla. Cubre con agua, agrega sal, y cuece a fuego alto hasta que empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 20 minutos. Escurre bien. 2. Sazona la harina con sal y pimienta, y revuelca las piezas de pollo en ésta hasta cubrirlas completamente. Sumerge una por una dentro del huevo y pásalas por las hojuelas de maíz. 3. Calienta 1/4 taza de aceite en un sartén pesado a fuego medio. Fríe las piezas de pollo hasta que se hayan dorado uniformemente, asegurándote de no amontonarlas en el sartén. Coloca sobre toallas de papel para eliminar el exceso de grasa y mantenlos en un lugar tibio. 4. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola pequeña a fuego medio, agrega la cebolla y los ajos picados, y sofríe hasta que se vean transparentes. Añade los chiles chipotles, mejorana y sal, y deja que hiervan a fuego bajo durante 1 minuto o 2. Incorpora el vino blanco y cocina durante 5 minutos más. Deja enfriar y licua hasta tener una salsa homogénea. 5. Sirve las piezas de pollo bañadas en la salsa de chipotle y vino blanco.

