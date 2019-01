Pollo en salsa de chipotle y canela Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo cocidas en una salsa de jitomate con chiles chipotles adobados y un toque de canela. Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

3 centímetros de canela

1 pollo en piezas

1 kilo de jitomate

4 chiles chipotle en adobo

Derrite la mantequilla junto con la canela en un sartén grande y hondo. Agrega las piezas de pollo, tapa y cocina a fuego bajo durante 15 minutos, volteando después de los primeros 8 minutos. 2. Mientras, cuece los jitomates en agua hirviendo. Pela y licua hasta hacerlos puré. Cuando el pollo se haya cocido por 15 minutos, vierte encima el jitomate molido e incorpora los chiles chipotles con todo y su adobo. Revuelve y sazona con sal. Tapa de nuevo y cocina hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 25 minutos.

