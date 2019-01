Pollitos de leche al cuitlacoche Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Los pollitos se rellenan de cuitlacoche con tocino y chile serrano, y se sirven bañados en una salsa de cuitlacoche con crema. Ingredientes 100 gramos de tocino, picado

1/2 cebolla, finamente picada

1 diente de ajo, finamente picado

1 chile serrano, picado

1/2 cucharada de aceite (opcional) 600 gramos de huitlacoche, picado grueso

Sal y pimienta, al gusto

4 pollitos de leche

2 cucharadas de mantequilla derretida

1/2 taza de crema Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 200 ºC. 2. Calienta un sartén a fuego medio. Agrega el tocino y fríe hasta que se haya dorado, aproximadamente 10 minutos. Retira el tocino del sartén, pero deja la grasa. 3. Sofríe la cebolla, el ajo y el chile serrano en la grasa del tocino, hasta que se vean transparente. Si es necesario agrega más aceite. Incorpora el cuitlacoche, sazona con sal y cocina, moviendo constantemente, hasta que sus jugos se hayan evaporado, aproximadamente 8 minutos. Mezcla mitad del cuitlacoche con el tocino y reserva el resto. 4. Barniza los pollitos con mantequilla y espolvorea por todos lados con sal y pimienta. Rellénalos con cantidades iguales de cuitlacoche con tocino, y cose los orificios para evitar que se salga el relleno. Acomoda los pollitos en un refractario y hornea hasta que se hayan cocido, entre 45 minutos y 1 hora, dependiendo del tamaño del pollo. 5. Licua el resto del cuitlacoche con la crema hasta tener una salsa homogénea. 6. Sirve los pollitos bañados en la crema de cuitlacoche.

