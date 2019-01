Pollo en salsa de chipotle con cerveza Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Las piezas de pollo se sancochan, luego se hornean bañadas en una salsa de chile chipotle con puré de tomate y cerveza. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

1 pollo, cortado en piezas

4 dientes de ajo

4 hojas de laurel

Sal, al gusto

2 chiles chipotles adobados, o al gusto

1 cajita (210 gramos) de puré de tomate condimentado

1 botella (355 mililitros) de cerveza clara Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, ajo y hojas de laurel en una olla. Cubre con agua, agrega sal y calienta a fuego alto hasta que empiece a hervir. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina durante 10 minutos. Escurre y retira la piel. 2. Precalienta el horno a 180 ºC. Engrasa un refractario rectangular con la mantequilla. 3. Acomoda las piezas de pollo sancochadas en el refractario, sin encimar. Licua los chiles chipotles con el puré de tomate y vierte sobre el pollo. Agrega la cerveza y tapa con papel aluminio. 4. Hornea en el horno precalentado durante 20 minutos, o hasta que el pollo se haya cocido completamente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.