Pollo en salsa de naranja y chile ancho Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 22 Min Tiempo Prep 7 Min Porciones 6 Piezas de pollo cocidas a presión en una especie de mole de chile ancho con jugo de naranja y un toque de jengibre. Ingredientes 1 kilo de pollo en piezas, limpio y sin piel

1 vaso de jugo de naranja natural

1/4 taza de vinagre blanco

2 chiles anchos, desvenados y sin semillas

1 ramita de orégano fresco 1/2 taza da agua

50 gramos de ajonjolí tostado

1 diente de ajo

1 trocito de jengibre de 1 centímetro

Licua los jugos en que se coció el pollo junto con los chiles, ajonjolí, ajo, jengibre y sal al gusto. Cuela sobre el pollo en la olla de presión, mezcla muy bien y cocina, sin tapar, hasta que el pollo se haya cocido completamente y la salsa de naranja y chile ancho se haya espesado, entre 10 y 15 minutos.

