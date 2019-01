Piernas de pollo a la naranja Tiempo Total 8 H 45 Min Tiempo Activo 35 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Piernas de pollo con muslo en una salsa espesa de naranja agria. Muy fácil de preparar con pocos ingredientes y menos esfuerzo. Ingredientes Sal y pimienta, al gusto

4 piernas de pollo con muslo

3 tazas de jugo de naranja agria

1/2 barrita (45 gramos) de mantequilla

1 cebolla grande, rebanada

1. Salpimienta las piernas de pollo y coloca dentro de un recipiente o bolsa con cierre. Vierte sobre éstas el jugo de naranja, tapa o cierra y deja reposar durante toda la noche. 2. Al día siguiente, saca las piezas de pollo del refrigerador, vierte los jugos dentro de un recipiente y deja que las piernas alcancen la temperatura ambiente. 3. Derrite la mantequilla en un sartén a fuego medio. Fríe las piezas de pollo junto con la cebolla, hasta que se hayan dorado uniformemente, aproximadamente 5 minutos por lado. Agrega los jugos en que se marinó el pollo y deja que suelten el hervor. Reduce el fuego a bajo, tapa y cocina hasta que el pollo se haya cocido completamente y los jugos se hayan espesado, aproximadamente 25 minutos. 4. Sirve caliente y adorna cada porción con una rebanada de naranja.

