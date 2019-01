Pollo en salsa blanca con almendra Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en una salsa blanca tipo bechamel, pero mucho mejor gracias a las almendras molidas. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

1 cebolla chica

Sal, al gusto

1 diente de ajo

75 gramos de almendras peladas 1/2 litro de leche tibia

2 cucharadas de harina

70 gramos de mantequilla

Pimienta blanca molida, al gusto Cómo hacerlo 1. Cuece el pollo en agua junto con la cebolla, ajo y sal, hasta que se haya cocido. Separa las piezas de pollo y reserva el caldo para otro uso. 2. Derrite la mantequilla en una cacerola a fuego moderado. Agrega la harina y fríe, moviendo constantemente, hasta que se haya dorado un poco. Añade la leche, mezclando con una cuchara de madera para deshacer todos los grumos. Deja que hierva suavemente durante 10 minutos. Sazona con pimienta blanca. 3. Toma un poco de la leche caliente y licua las almendras hasta tener una pasta tersa. Vierte dentro de la olla y mezcla bien. Rectifica la sazón y cocina durante unos minutos más. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.