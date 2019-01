Pastel de carne y verduras Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Capas de carne molida de res, papas, chile poblano y elote, cubiertas con crema y queso Chihuahua. Un platillo tipo buffet. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

500 gramos de carne molida de res

5 papas medianas, peladas y picadas

1 chile poblano, asado, pelado y en rajas

100 gramos de jamón, cortado en tiras 1 lata (200 gramos) de granos de elote, escurridos

250 gramos de crema

150 gramos de queso Chihuahua, rallado

Calienta 1 cucharada de aceite en un sartén a fuego medio-alto, agrega la carne y fríe, moviendo de vez en cuando, hasta que haya perdido su color rojo, aproximadamente 10 minutos. Extiende la carne sobre el fondo de un refractario de vidrio. 2. Agrega 2 cucharada de aceite al mismo sartén y fríe las papas hasta que se hayan suavizado. 3. Precalienta el horno a180 °C. 4. Coloca las papas sobre la capa de carne en el refractario y agrega encima una capa de rajas de chile poblano, otra de jamón y una más de elote. Vierte la crema sobre la capa de elote y cubre con el queso rallado. 5. Hornea en el horno precalentado entre 15 y 20 minutos o hasta que el queso se haya gratinado.

