Pollo picante a la jardinera Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Piezas de pollo guisadas con cinco diferentes vegetales y chiles jalapeños, en un caldillo de jitomate. Ingredientes 4 piezas de pollo

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite

1 zanahoria mediana, pelada y cortada en cubitos

1 calabacita mediana, cortada en cubitos

1 chayote chico, pelado y cortado en cubitos

1 papa mediana, cortada en cubitos 150 gramos de champiñones rebanados

2 tazas de puré de tomate sazonado

1 taza de agua

5 rajas de chiles jalapeños en vinagre

1 pizca de orégano seco

2 hojas de laurel

1. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio y fríe las piezas de pollo, volteando una vez, hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. 2. Agrega todas las verduras y vierte encima el puré de tomate y el agua. Añade las rajas de chile y un chorrito de su vinagre, orégano, laurel y caldo de pollo en polvo. Mezcla bien, tapa y cocina a fuego bajo hasta que el pollo y las verduras se hayan cocido completamente, aproximadamente 30 minutos.

