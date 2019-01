Pollo almendrado picante Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo en una salsa espesa de almendras con rajas de chile jalapeño en vinagre y aceitunas. Ingredientes 1 pollo grande, en piezas

Sal, al gusto

5 jitomates

1 cebolla grande, troceada

3 dientes de ajo

1 rebanada de pan duro, frita

150 gramos de almendras, peladas y picadas 1 rajita de canela

8 pimientas negras

4 pimientas gordas

2 clavos de olor

150 gramos de aceitunas verdes

Rajas de chiles jalapeños en vinagre, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo en una olla, cubre con agua y agrega sal. Cuece a fuego alto hasta que empiece a hervir, reduce el fuego a medio-bajo, tapa y cocina hasta que el pollo se haya cocido, aproximadamente 40 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates, cebollas y dientes de ajo en un comal, volteando de vez en cuando, hasta que se hayan quemado ligera y uniformemente. Pela los jitomates y licúalos junto con la cebolla y ajo asados, pan frito, 50 gramos de almendras, pimientas y clavos de olor. 3. Calienta 1 cucharada de aceite en una cacerola a fuego moderado. Vierte la salsa anterior y fríe durante 5 minutos, moviendo de vez en cuando. Agrega el pollo cocido y un poco de caldo (recuerda que el guiso debe quedar espeso). Cocina durante 10 minutos más o hasta que la salsa se espese de nuevo. 4. Añade el resto de las almendras, aceitunas y chiles en vinagre. Rectifica la sazón y cocina durante un par de minutos más, hasta que los sabores se hayan integrado.

