Pollo a la cerveza con jalapeños Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 50 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo guisadas en cerveza con cebolla, rajas de chile jalapeño y diferentes hierbas secas. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 pollo con piel, lavado y en piezas

Sal, al gusto

4 cebollas, rebanadas

1 lata chica de rajas de chile jalapeño

1/2 taza de vinagre blanco 1 cerveza de 355 mililitros

6 hojas de laurel

6 pimientas

6 clavos

1. Calienta el aceite en un sartén amplio a fuego medio. Sazona las piezas de pollo con sal y fríelas en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. 2. Cubre el pollo con las rebanadas de cebolla, agrega las rajas de jalapeño, vinagre y cerveza. Añade la cantidad necesaria de agua hasta casi cubrir las piezas de pollo (no es necesario cubrirlas completamente). Incorpora el laurel, pimientas, clavos, mejorana y sal. En cuanto empiece a hervir, tapa, reduce el fuego a medio-bajo y cocina hasta que el pollo esté suave, aproximadamente 40 minutos.

