Pollo en adobo de chile ancho Tiempo Total 13 H 30 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 30 Min Porciones 8 Piezas de pollo adobadas en una salsa de chile ancho y especias, y cocidas en el horno. Acompaña con una ensalada fresca. Ingredientes 2 chiles anchos grandes, desvenados

1 pizca de tomillo seco

2 hojas de laurel

2 dientes de ajo

1 pollo de 2 kilos, cortado en piezas 1 pizca de mejorana seca

1 pizca de orégano seco

1 pizca de cominos molidos

Remoja los chiles en agua caliente hasta que se suavicen, aproximadamente 25 minutos. Licúalos junto con el ajo, tomillo, mejorana, orégano, comino, laurel, sal, pimienta y muy poca agua, hasta tener una salsa tersa. 2. Coloca las piezas de pollo dentro de un recipiente y vierte la salsa encima. Mueve las piezas para cubrirlas muy bien con la salsa. Tapa y marina durante 12 horas dentro del refrigerador, agitando de vez en cuando. 3. Precalienta el horno a 180 °C. 4. Acomoda las piezas de pollo dentro de un refractario a temperatura ambiente y hornea durante 30 minutos. Voltea las piezas de pollo y hornea durante 30 minutos más o hasta que estén bien cocidas. Baña el pollo con sus jugos durante el proceso de cocción.

