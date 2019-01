Sopa de tortilla con chicharrón Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Tiras fritas de tortilla en un caldillo de jitomate con chile ancho. Esta sopa se sirve con trozos de chicharrón, aguacate, panela y crema fresca. Ingredientes 500 gramos de tomate rojo, cocido

2 chiles anchos secos, desvenados y sin semillas

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharada de aceite

5 tazas de caldo de pollo 1 cucharada de consomé de pollo en polvo

250 gramos de tiras de tortilla fritas

1 aguacate, pelado y cortado en cubos

250 gramos de panela, cortada en cubos

1/2 taza de crema fresca

100 gramos de chicharrón de cerdo, cortado en trozos Cómo hacerlo 1. Cuece los jitomates y los chiles en agua hirviendo hasta que estén suaves. Pela los jitomates y licua junto con los chiles, cebolla y ajo. 2. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Vierte la salsa anterior y cocina durante unos minutos, hasta que empiece a hervir. Añade el caldo de pollo y sazona con el consomé en polvo. Cocina durante 10 minutos o hasta que todos los sabores se hayan integrado. Prueba y, si es necesario, agrega más consomé de pollo. 3. Divide en seis platos hondos las tiras de tortilla, aguacate y panela. Agrega encima el caldillo y adorna con crema y trozos de chicharrón de cerdo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

