Pollo en salsa de cilantro Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo bañadas en una deliciosa salsa de cilantro con crema fresca. Una receta fácil y rápida. Ingredientes 1 pollo grande, cortado en piezas

1/2 cebolla, cortada en 2 trozos

4 dientes de ajo

1 hoja de laurel

Sal, al gusto

1 1/2 tazas de crema fresca

1 manojo de cilantro, sus hojas

1. Coloca el pollo en la olla de presión junto con 1 trozo de cebolla, 2 dientes de ajo, laurel y sal. Cubre con agua, tapa y cocina durante 10 minutos, desde el momento en que empiece a sonar la válvula. 2. Precalienta el horno a 180 °C. Escurre las piezas de pollo cocidas y acomódalas en un molde refractario. 3. Licua la crema con la cebolla y ajo restantes, cilantro y consomé de pollo en polvo, hasta tener una salsa homogénea. Vierte sobre el pollo. Tapa con papel aluminio y hornea durante 15 minutos. 4. Sirve de inmediato.

