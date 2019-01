Pollo a la Valentina simplificado Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo con papas y chiles jalapeños en escabeche, servidas en una salsa de jitomate con cebolla. Ingredientes 1 pollo, cortado en piezas

2 papas grandes, peladas

1 1/2 cebollas

Sal, al gusto

2 cucharadas de aceite

4 jitomates grandes

1/2 cucharadita de orégano seco

1 lata (220 gramos) rajas de jalapeños en escabeche, escurridas Cómo hacerlo 1. Calienta 2 litros de agua en una olla mediana a fuego alto. Agrega el pollo, papas, 1 cebolla entera y sal. Cuando empiece a hervir de nuevo, reduce el fuego a medio-bajo y cocina durante 20 minutos. Escurre las piezas de pollo y las papas. Desecha la cebolla. 2. Precalienta el horno a 180 °C. 3. Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe las piezas de pollo en el aceite caliente hasta que se hayan dorado uniformemente. Mientras, corta las papas cubos de 3 centímetros. 4. Acomoda pollo y papas en un molde refractario y cubre con las rajas de jalapeño y su verdura. Hornea durante 15 o 20 minutos. 5. Mientras, cuece los jitomates en el caldo de pollo hasta que estén suaves. Pela y licua junto con 1/2 cebolla cruda, orégano y sal. Vierte dentro de una cacerola pequeña, sazona con sal y cocina a fuego moderado para que se espese. 6. Sirve las piezas de pollo con papas y jalapeños, y báñalas con la salsa de jitomate caliente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.