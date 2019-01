Pollo encebollado a la mostaza Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo a la mostaza bañadas en salsa inglesa y horneadas entre dos capas de rodajas de cebolla. Ingredientes 1 pollo cortado en piezas

Sal y pimienta molida, al gusto

1/4 taza de mostaza

5 cebollas, cortadas en rodajas

3 cucharadas de salsa inglesa Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 190° C. 2. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta, y úntalas por todos lados con mostaza. 3. Tapa el molde refractario con papel aluminio y hornea durante 45 minutos o hasta que el pollo se haya cocido completamente. Revisa que no se seque. 4. Cubre el fondo de un refractario con mitad de las rodajas de cebolla y acomoda las piezas de pollo encima. Rocía con toda la salsa inglesa y cubre con el resto de la cebolla.

