Gallina perfumada Tiempo Total 9 H 45 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de gallina o pollo marinadas en especias olorosas y cocidas al horno en una salsa de jitomate con rajas de chile jalapeño. Ingredientes 10 pimientas gordas

1 cucharadita de sal de grano

5 clavos de olor

1 hoja de laurel

1 cucharadita de mejorana seca

1 pizca de nuez moscada molida

1 pizca de comino molido

1 gallina o 1 pollo grande, lavada(o), en piezas 4 dientes de ajo, finamente picados

2 cucharaditas de vinagre

750 gramos de jitomates maduros

2 bolillos, troceados

2 ramitas de orégano fresco, sus hojas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta, al gusto

1 lata (220 gramos) de chiles jalapeños en rajas Cómo hacerlo 1. Tritura muy bien las pimientas con la sal de grano, clavos de olor, laurel, mejorana, nuez moscada y comino. Vierte dentro de un recipiente, agrega el ajo y mezcla con el vinagre y 1 litro de agua. Agrega las piezas de gallina y, si es necesario, agrega más agua para cubrirlas completamente. Tapa y deja marinar dentro del refrigerador durante 8 horas o toda la noche. 2. Al día siguiente, precalienta el horno a 180 °C. Engrasa con aceite un molde refractario. 3. Licua los jitomates junto con los bolillos y orégano fresco, pero sin agua, hasta tener una salsa homogénea. Calienta el aceite de oliva en una cacerola pequeña a fuego medio. Cuela la salsa de jitomate y fríe en el aceite caliente durante unos minutos, hasta que cambie de color. Sazona con sal y pimienta. 4. Escurre muy bien las piezas de gallina, sécalas con toallas de papel y acomódalas en el refractario engrasado. Baña con la salsa de jitomate y distribuye encima rajas de chile jalapeño. Si lo deseas, rocía con el vinagre de los chiles. 5. Tapa el refractario con papel aluminio y hornea hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 1 hora y 30 minutos.

