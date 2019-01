Pollo en tres jugos Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo guisadas en una salsa de puré de tomate con jugo de naranja y vino tinto. Una receta sencillísima. Ingredientes 1 pollo en piezas

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite

1 taza de puré de tomate condimentado

1 taza de jugo de naranja

1 taza de vino tinto Cómo hacerlo 1. Sazona el pollo con sal y pimienta. Calienta el aceite a fuego medio en un sartén amplio, y fríe las piezas de pollo, volteando una vez, hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. 2. Escurre el exceso de grasa y agrega el puré de tomate. Cocina hasta que empiece a hervir. Añade al jugo de naranja y deja que hierva de nuevo. Por último, incorpora el vino tinto. Deja que hierva un minuto para que se evapore el alcohol, tapa y cocina durante 10 minutos o hasta que el pollo se haya cocido completamente.

