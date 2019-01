Pollo empanizado a la soya Tiempo Total 9 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo maceradas en salsa de soya, empanizadas con hojuelas de maíz y doradas a la perfección en el horno, sin aceite. Ingredientes 1 pollo en piezas

2 tazas de salsa de soya

Aceite en aerosol sabor mantequilla

2 tazas de empanizador de hojuelas de maíz

1. Pincha las piezas de pollo con la punta de un cuchillo filoso y colócalas dentro de un recipiente de vidrio o plástico. Vierte la salsa de soya encima, tapa y deja marinar durante 8 horas o toda la noche. 2. Escurre las piezas de pollo marinadas y rocíalas por todos lados con el aceite en aerosol. Pásalas por el empanizador, cubriéndolas completamente. Distribuye los trocitos de mantequilla encima. 3. Hornea hasta que el pollo se haya cocido completamente, entre 45 y 55 minutos. 4. Precalienta el horno a 180 °C.

