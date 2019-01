Pollo con papas en salsa de soya Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piezas de pollo y papas cambray horneadas con una cantidad generosa de ajo y bañadas en salsa de soya. Ingredientes 1 pollo en piezas

1 kilo de papas cambray

1 cabeza de ajo, dientes pelados y machacados

1 ½ tazas de salsa de salsa de soya Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. 2. Acomoda las piezas de pollo y papas dentro de un refractario rectangular. Distribuye encima los dientes de ajo machacados y baña con la salsa de soya. 3. Tapa con papel aluminio y hornea hasta que el pollo se haya cocido completamente, aproximadamente 1 hora. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.