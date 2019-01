Pollo en salsa de piña Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Piezas de pollo con pimiento morrón, pasas y almendras, guisadas en una salsa de jugo de piña con crema y salsa cátsup. Ingredientes 3 cucharadas de mantequilla

1 kilo de piezas de pollo

Sal y pimienta, al gusto

1 pimiento morrón rojo, sin semillas y en rajas

1 cebolla, en rebanadas delgadas

1 taza de crema 1 taza de salsa cátsup

1 taza de jugo de piña

1 diente de ajo

1 pizca de orégano seco

2 cucharadas de uvas pasa

2 cucharadas de almendras fileteadas Cómo hacerlo 1. Calienta la mantequilla en una cacerola amplia a fuego medio. Salpimienta las piezas de pollo y fríelas en la mantequilla caliente, volteando una vez, hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. Agrega el pimiento y la cebolla, y cocina durante unos minutos más. 2. Mientras, licua la crema con la salsa cátsup, jugo de piña, ajo y orégano. Vierte sobre el pollo dorado y deja que hierva suavemente a fuego moderado durante 10 minutos. 3. Añade las pasas y las almendras, tapa y cocina durante 5 minutos más o hasta que el pollo se haya cocido por completo. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.