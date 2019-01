Muslos de pollo a la naranja Tiempo Total 1 H 15 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Muslos de pollo marinados en jugo de naranja con ajo, y cocidos en el horno con champiñones y nueces. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

2 naranjas, su jugo

2 dientes de ajo, machacados

Sal, al gusto

12 muslos de pollo, sin piel ni hueso

250 gramos de champiñones naturales frescos, cuarteados

125 gramos de nueces en mitades

1/2 taza de vino blanco Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa con mantequilla un molde refractario rectangular. 2. Mezcla el jugo de naranja con el ajo y la sal en un tazón. Agrega los muslos de pollo y deja marinar durante 15 minutos. 3. Escurre los muslos de pollo y acomódalos en el refractario, sin encimar. Distribuye encima los champiñones y las nueces, y baña con el vino blanco. 4. Hornea hasta que el pollo esté completamente cocido. Entre 45 y 55 minutos.

