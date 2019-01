Piernas de pollo en salsa de papaya Tiempo Total 41 Min Tiempo Activo 16 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Piernas de pollo con muslo bañadas en una salsa de papaya con un toque de miel, mayonesa y páprika. Ingredientes 1 trocito de cebolla, finamente picada

1 diente de ajo, finamente picado

1 pizca de romero seco

3 cucharadas de aceite

Sal, al gusto 6 piernas de pollo con muslo

1/2 kilo de papaya, pelada y sin semillas

1 cucharada de miel de abeja

1 cucharada de mayonesa

1 pizca de páprika Cómo hacerlo 1. Mezcla la cebolla con el ajo, romero, 2 cucharadas de aceite y sal. Unta sobre las piezas de pollo y deja marinar durante 15 minutos. 2. Calienta el resto del aceite en un sartén antiadherente grande a fuego medio. Agrega las piezas de pollo y cocina hasta que estén bien cocidas, aproximadamente 8 minutos por lado. 3. Mientras, licua la pulpa de papaya hasta hacerla puré. Con la licuadora encendida, agrega la miel, mayonesa y páprika, y sigue licuando hasta tener una salsa homogénea. 4. Sirve las piernas de pollo bañadas en la salsa de papaya.

