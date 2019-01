Salsa borracha tradicional Tiempo Total 8 H 15 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 40 Trozos de chile pasilla fritos y remojados en pulque. Compañera eterna de la barbacoa, esta salsa borracha se espolvorea con queso añejo. Ingredientes 20 chiles pasilla, desvenados

1/2 taza de aceite

1 cabeza de ajo

1/2 litro de pulque

Sal, al gusto

Calienta el aceite en un sartén grande a fuego medio. Fríe los chiles hasta que se hayan dorado ligera y uniformemente. Escurre bien. 2. Coloca los chiles fritos dentro de un recipiente de vidrio, vierte el pulque encima y agrega la cabeza de ajo entera. Deja reposar durante por lo menos 8 horas o toda la noche. 3. Una vez pasado el tiempo de remojo, retira la cabeza de ajo y desecha. Desmenuza los chiles con tus manos o córtalos en tiritas con un cuchillo filoso. Colócalos dentro de una salsera, sazona con sal y espolvorea con queso añejo.

