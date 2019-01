Salsa picante de crema Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 10 Rajas de jalapeños asados en crema fresca con chile ancho. Esta salsa es muy buena en carles, pollos o pescados. Ingredientes 3 chiles anchos, desvenados

10 chiles jalapeños frescos

1 taza de crema fresca de vaca

1 cebolla, finamente picada

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Remoja los chiles anchos en agua caliente, hasta que se hayan suavizado, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, asa los chiles jalapeños en un sartén o directamente sobre la flama de la estufa, hasta que su piel se haya quemado uniformemente. Coloca dentro de una bolsa de plástico para que suden durante 10 o 15 minutos. Pela, desvena y corta en rajas. 3. Escurre los chiles anchos y licúalos junto con la crema. Vierte dentro de una salsera, agrega las rajas de jalapeño, cebolla y sal. Mezcla bien.

