Salsa de tuétano Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Tuétanos derretidos, chile ancho, jitomate, cebolla y ajo. Una salsa verdaderamente fuera de serie. Ingredientes 3 chiles anchos, desvenados

1 kilo de huesos con tuétano

Sal y pimienta, al gusto

1 jitomate

1 cebolla

1 diente de ajo Cómo hacerlo 1. Remoja los chiles en agua caliente hasta que estén suaves, aproximadamente 25 minutos. 2. Mientras, precalienta el horno a 200 °C. Coloca los huesos en una charola para hornear y hornea en el horno precalentado hasta que el tuétano se haya ablandado, entre 20 y 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar. 3. Saca el tuétano de los huesos con ayuda de un cuchillo delgado o el mango de la cuchara. Colócalo dentro de una cacerola pequeña, sazona con sal y pimienta, y cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que se desbarate. 4. Licua los chiles remojados junto con el jitomate, cebolla y ajo. Vierte sobre el tuétano y cocina durante unos minutos más, hasta que los ingredientes y sabores se hayan integrado. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.