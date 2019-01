Mousse de nopal Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Nopales frescos, jugo de mandarina y crema, son los ingredientes principales de este delicioso mousse casero. Ingredientes 100 gramos de nopal limpio y picado

1 taza de jugo de mandarina

1/3 taza de azúcar

3/4 taza de crema para batir

1/4 taza de azúcar glass 1/3 taza de agua

1 taza de azúcar

3 claras de huevo

Licua el nopal con el jugo de mandarina y 1/3 de taza de azúcar, hasta tener una mezcla homogénea. Reserva. 2. Bate la crema para batir con el azúcar glass, hasta incorporar perfectamente. Reserva. 3. Coloca 1/3 taza de agua y 1 taza de azúcar en una cacerola pequeña a fuego medio. Cocina, moviendo constantemente, hasta tener una miel a punto de bola, aproximadamente 115 ºC . (Deja caer una gota del jarabe en un vaso de agua fría y si se forma una bola, significa que está listo). Deja enfriar un poco. 4. Mientras, bate las claras de huevo a punto de turrón (hasta que formen picos firmes). Sin dejar de batir, agrega la miel en forma de hilo. Cuando las claras y las yemas se hayan integrado, apaga la batidora y agrega el licuado de nopal y la crema batida. 5. Hidrata la grenetina en un poco de agua, hasta que se esponje. Calienta a baño María, o durante unos segundos dentro del horno de microondas, hasta que se haya disuelto. Agrega al resto de los ingredientes, moviendo hasta integrar. 6. Vierte todo dentro de un refractario o molde y refrigera hasta que se haya cuajado, aproximadamente 3 horas.

